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Mayıs ayında hangi günler resmi tatil ve ne zaman tatil olduğu araştırılıyor. Bununla birlikte, 8 Mayıs neden önemli ve 8 Mayıs tatil mi soruları gündeme geliyor. 8 Mayıs tatil mi ve 8 Mayıs önemi nedir sorularına yanıt aranıyor. 8 Mayıs tatil mi? 8 Mayıs önemi nedir? Detaylar haberimizdedir…

8 MAYIS TATİL Mİ?

Mayıs ayı resmi tatiller şu şekildedir:

1 Mayıs İşçi Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 MAYIS ÖNEMİ NEDİR?

8 Mayıs resmi tatil değildir. Ancak, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü olarak bilir.

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü Etkinlikleri

Talasemi ve Orak Hücre Anemisi başta olmak üzere, Kalıtsal Kan Hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması, genetik geçişli bir hastalık olan Talasemi'nin görülme sıklığını arttırmakta, her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi manevi zarara uğramaktadır. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından 2002 yılından beri 41 ilde yürütülmekte olan Hemoglobinopati Kontrol Programı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında 01 Kasım 2018 tarihinden itibaren Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı olarak 81 ilde uygulamaya geçmiştir.

1993 yılından beri dünyada 8 Mayıs "Dünya Talasemi Günü" olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de planlanan çeşitli aktivitelerle önemli bir halk sağlığı sorunu olan Hemoglobinopati'lerin gündemde tutulması ve bu sayede toplumda konu ile ilgili farkındalık ve hassasiyetin oluşturulması amaçlanmaktadır. Dünya Talasemi Günü sebebiyle farkındalık yaratmak adınaİllerimizdeHemoglobinopati Kontrol Programı kapsamında sağlık personeli ve halka yönelik çeşitli eğitim, toplantı, seminer, panel v.b. aktiviteler düzenlenmiştir. Kitle iletişim araçlarıyla eğitici programlar düzenlenerekTalasemi ve Hemoglobinopatilerin önemihafta boyunca vurgulanmıştır. 8 Mayıs "Dünya Talasemi Günü" kapsamında 81 İlde düzenlenen etkinler geride renkli görüntülerbıraktı.