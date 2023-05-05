Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere birçok vatandaşın gündeminde 8 Mayıs okullar tatil mi? Sorusu yer alıyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 8 Mayıs okullar tatil mi? 8 Mayıs okullar tatil olacak mı, olmayacak mı? 8 Mayıs resmi tatil mi?

Özellikle Okullarda oy kullanılacak olması nedeniyle Seçim sonrası ve 8 Mayıs okullar tatil mi? Soruları, bir süredir gündemdeki yerini korumakta ve araştırılmakta. Bu haberimizde birçok kişinin gündeminde yer almakta olan 8 Mayıs okullar tatil mi? Sorusunu yanıtladık.Peki, 8 Mayıs okullar tatil mi? 8 Mayıs okullar tatil olacak mı, olmayacak mı? 8 Mayıs resmi tatil mi?

8 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

8 Mayıs tarihinde okulların tatil edilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığından bir duyuru gerçekleştirilmedi. Buna göre 8 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak ve olağan şekilde eğitim-öğretim süreci devam edecek. Ayrıca 1993 yılından beri dünyada 8 Mayıs "Dünya Talasemi Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle 8 Mayıs okulların tatil edilmesi konusunda merak edilmekte.