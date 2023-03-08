8 Mart Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meryem Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 8 Mart Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 8 Mart Çarşamba Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 8 MART BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (8 Mart Çarşamba) Meryem Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Meryem Hanım'ın evine konuk olacak. Meryem Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Serdar Bey'in Meryem Hanım'a verdiği puan : -



Sinem Hanım'ın Meryem Hanım'a verdiği puan : -



Birsen Hanım'ın Meryem Hanım'a verdiği puan : -



Burak Bey'in Meryem Hanım'a verdiği puan : -

