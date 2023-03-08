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8 Mart otobüs ücretsiz mi İstanbul? İETT ücretsiz mi bugün?

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8 Mart otobüs ücretsiz mi İstanbul? İETT ücretsiz mi bugün?

8 Mart kadınlar günü nedeniyle otobüslerin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında 8 Mart otobüs ücretsiz mi İstanbul? İETT ücretsiz mi bugün? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

TUZLA'DA PARK HALİNDEKİ 3 İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDITUZLA'DA PARK HALİNDEKİ 3 İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Tuzla'da 3 otobüs alev alev yandıTuzla'da 3 otobüs alev alev yandı

Bugün otobüsler ücretsiz mi? sorusu merak ediliyor. 8 Mart kadınlar günü olan bugününe özel İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, 8 Mart otobüs ücretsiz mi İstanbul? İETT ücretsiz mi bugün? İşte tüm merak edilenler...

8 MART OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ İSTANBUL?

2022 senesinde İETT otobüsleri kadınlar gününe özel ücretsiz yapılmıştı. Bu sene ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart sitesinde bugün İETT, metrobüs ve marmaray hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacağı duyurusu yapılmıştı fakat henüz yeni bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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