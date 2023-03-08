Kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda var olmasını destekleyen Dünya Kadınlar Günü'nün ne zaman ilan edildiği ve nasıl ortaya çıktığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 8 Mart neden Kadınlar Günü ilan edildi? Kadınlar Günü önemi nedir, neden 8 Mart'ta kullanılır? 8 Mart'ta ne oldu?

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1921 yılında uluslararası gün olarak ilan edilmesinin ardından her yıl aynı tarihte dünya çapında kutlanmaya başladı. Peki, 8 Mart neden Kadınlar Günü ilan edildi? Kadınlar Günü önemi nedir, neden 8 Mart'ta kullanılır? 8 Mart'ta ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

8 MART NEDEN KADINLAR GÜNÜ İLAN EDİLDİ?

8 Mart 1857'de New York'taki bir tekstil fabrikasında polis, grevci işçilerin üzerine kapıları kilitledi. Daha sonra fabrikada çıkan yangından kaçamayan 120 kadın hayatını kaybetti.

8 Mart 1908'de New York'ta çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle miting düzenlendi.

Rusların o dönemde kullandığı Jülyen takvimine göre 23 Şubat 1917'de Rusya'da çarlığa son veren ayaklanmalar başladı. Ayaklanmalar sırasında kadınlar da protesto eylemleri gerçekleştirip greve gitti. 23 şubat Gregoryen takvimine göre 8 marta denk geliyor.

Dünya Kadınlar Günü, 1977'ye kadar resmiyet kazanmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de tarihe 1917 Şubat Devrimi olarak geçen ayaklanmalardan yola çıkarak 8 martın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti.

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ilk kez 1921'de kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle gündeme getirilse de 1975'e kadar olan 54 yıllık süreçte kutlanmasına izin verilmedi. 1975'te 'Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı' ilan edildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için 1975'te düzenlenen 'Kadın Yılı Kongresi' ile Dünya Kadınlar Günü kutlaması yeniden gündeme getirildi.

12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra askeri yönetim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarını yasakladı. 1984'te yeniden demokrasiye geçişle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.