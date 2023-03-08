Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında 8 Mart günü sefer yapılmayacağı hakkında duyuru yaptı. Peki, 8 Mart İstanbul metrolar kapalı mı, neden kapalı? İstanbul metro Yenikapı-Hacıosman metro neden çalışmıyor, arıza mı var?

İstanbul Valiliğinin 8 Mart günü yaptığı duyurunun ardından vatandaşlar arama motorlarında 8 Mart İstanbul metrolar kapalı mı, neden kapalı? İstanbul metro Yenikapı-Hacıosman metro neden çalışmıyor, arıza mı var? sorularını araştırdı. İşte tüm merak edilenler...

8 MART İSTANBUL METRO KAPALI MI, NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılamayacak. Metro İstanbul'un açıklamasında "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY HATTINDA ENERJİ KESİNTİSİ

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu.