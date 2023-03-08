8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! 8 Mart Kadınlar Günü mesajları sevgiliye, anneye! En güzel, kısa Kadınlar Günü sözleri ve mesajları!

İlk olarak 1857 yılında 120 kişinin ölümü ile sonuçlanan ABD'de tekstil fabrikası grevi sonrası kutlanmaya başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu sene de heyecanla kutlanıyor. Sevdiklerinin özel gününü kutlamak isteyenler ise arama motorlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri! 8 Mart Kadınlar Günü mesajları sevgiliye, anneye! En güzel, kısa Kadınlar Günü sözleri ve mesajları! araması yaptı.