8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden çıkmıştır? Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı? Önemi nedir?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden çıkmıştır sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiçeklerle kutlanan günün ardındaki acı hikaye, Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken bir kez daha araştırılan konulardan biri oldu. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği sürecin başlangıcı ve önemini sizler için derledik. Peki, Dünya Kadınalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, kısaca Dünya Kadınlar Günü ve önemi...

8 MART DÜNYA KADINLARI GÜNÜ NEDEN ÇIKMIŞTIR?

Temelleri 1977 yılına dayansa da, geçmişi 1857 yılına kadar dayanan Dünya Kadınlar Günü, bir mücadelenin eseri olarak ortaya çıkmıştır. 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı.

NEDEN 8 MART?

Dünya Kadınlar Günü fikrini ortaya atan Clara Zetkin'in aklında belirli bir tarih yoktu.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1917'de Rus emekçi kadınlar "Ekmek ve barış istiyoruz" sloganlarıyla sokaklara çıkmıştı. Eylemlerden dördüncü gününde Rus Çarı tahttan indirildi. Kurulan geçici hükümet ise kadınlara seçme hakkı tanıdı.

Rusya'daki kadın eylemlerinin başlangıcı, Jülyen takvimine göre 23 Şubat'tı. Dünya genelinde daha yaygın biçimde kullanılan Miladi (Gregoryen) takvimde bu tarih 8 Mart'a denk geliyordu.

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