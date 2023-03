8 Mart dünya kadınlar günü mesajları, kadınlar gününü kutlamak isteyen birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kadınların siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda var olmasını destekleyen Dünya Kadınlar Günü'nün anlamı da gündemde yer alıyor. Peki, 8 Mart dünya kadınlar günü mesajları! Kadınlar günü kutlama mesajları 2023! En iyi, en güzel kadınlar günü mesajları!

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

"İyi davranışlı kadın nadir olarak tarih yazar." -Eleanor Roosevelt

"Büyüleyici bir kadın kalabalığı takip etmez; kendisidir. " -Loretta Young

"Bir kadının sahip olabileceği en iyi koruma cesarettir." –Elizabeth Cady Stanton

"Kadının olduğu yerde sihir vardır." –Ntozake Shange

"Bu hayata, onu yaşayacak kadar güçlü olduğun için verildi." -Bilinmeyen

"Kadınlar dünyadaki kullanılmayan en büyük yetenek rezervuarıdır." - Hillary Clinton

Bir şövalye aramıyordu. Bir kılıç arıyordu. " -Atticus

Her şeyden önce, hayatınızın kahramanı olun. Kurban değil. " -Nora Ephron

"Kızlar asla akıllı olmaktan korkmamalı." -Emma Watson

"Hayat zor sevgilim, ama sen de öylesin." –Stephanie Bennett-Henry

"Güçlü bir kadın, gözünde bir meydan okuma gibi görünüyor ve ona göz kırpıyor." -Gina Carey

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

"Bir kadına yapamayacağı her şeyi söylemek, ona ne yapabileceğini söylemektir." –İspanyol Atasözü