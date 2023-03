8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle paylaşmanız için bir araya getirdik. Dünyanın en güzel varlıkları Kadınlar için en güzel mesajlar burada. Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı böyle anlamlı bir günde siz de sevdiklerinize resimli Kadınlar günü mesajları gönderebilirsiniz. Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyeleri nelerdir? En güzel kadınlar günü hediyeleri!8 Mart Kadınlar Günü sözleri nelerdir? En güzel Kadınlar Günü mesajları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

ORKİDE

150'den falan çeşidi olan orkide, size özgür şekilde seçim yapma fırsatı sunuyor. Kadınlar günü için en ideal hediye seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.

BİLEKLİK

Klasik hediye seçeneği olarak bileklik modelleri değerlendirebilirsiniz.

ŞAL

İşlevsel yönü ağır basan bir hediye düşünüyorsanız, şalı tercih edebilirsiniz.

ÇİKOLATA AĞACI

Hediye aldığınız kadın çikolatayı seviyorsa, çikolata ağacı hediyesi tam isabet olacaktır.

ÇİÇEK BAHÇESİ

Ofis çalışanı bir kadına hediye alacaksanız, çiçek bahçesi almak doğru seçim olacaktır. Oldukça işlevsel olan bu hediye hem şık hem de özel bir dekorasyon materyalidir.

ELBİSE

Elbise hediye edecekseniz, hediye aldığınız kişinin ölçülerini ve beğenilerini biliyor olmanız lazım. Yeterince bilginiz yoksa hediye alacağınız kişinin yakın arkadaşlarından bilgi almayı deneyebilirsiniz.

MÜZİKLİ KÜRE

Bazı hediyeler vardır yıllar geçse de eskimez. Müzik küresi, her zaman hatırlanacağınız bir hediyedir. Üstelik hediyenizin beğenilme garantisi olduğunu da söyleyebiliriz.

KOLYE

Kadınların karşı koyamayacağı bir hediye olan kolyeler, çok sayıda tür ve tasarım seçeneği sunuyor. Her tür hediye konsepti için uygun bir kolye modeli mutlaka vardır.

SİHİRLİ BARDAK

Sihirli bardak hediyesi sevgilinizi şaşırtacak tarzı ile farklı bir hediye olarak öne çıkıyor. Sıcak su eklendiğinde ortaya çıkacak romantik resim sevgilinizi şaşırtacak. Kullanışlı bir hediye olan sihirli kupa bardak, her kahve yudumunda sizi hatırlamasını sağlayacak.

PUZZLE

Dünya Kadınlar Günü'nü gününü hem romantik hem de eğlenceli şekilde geçirmek istiyorsanız, puzzle hediyesini tercih edebilirsiniz. Özel tasarım puzzle seçeneği ile romantik resminizin kullanıldığı puzzle ile parçaları tamamlamak hem siz hem de sevgilinizi için romantik anlar yaşatacak.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Sevgiliye alınabilecek romantik hediye seçeneklerinden biri de fotoğraf albümüdür. Özel anları yansıtan fotoğraflarla oluşturulan albüm, sevgilinizi çok etkileyecek.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI NELERDİR?

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

Seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim kadınlar günün kutlu olsun.

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.