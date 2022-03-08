8 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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Vatandaşlar 8 Mart Salı günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 8 Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 8 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
8 Mart Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Mart Salı günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Mart Salı korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
8 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
7 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 34 bin 343 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 132 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 68 bin 815 olurken toplam 371 bin 684 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları dün 27 bin 671'e düşmüştü.
7 Mart Pazar günü 371 bin 684 kişiye test uygulanmıştır.
7 Mart Pazar 371 bin 684 kişiye uygulanan testten 34 bin 343 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
7 Mart Pazar günü 132 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
7 Mart Pazar günü 68 bin 815 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
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