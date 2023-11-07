8 Kasım resmi tatil mi? 8 Kasım'da yoklama alınacak mı? Sorusu gündeme geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı için sayılı gün kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım saat 9'u 5 geçe Atatürk anılacak. Peki, 8 Kasım (Yarın) okullar tatil mi, yoklama alınacak mı? Okullar 9 gün tatil ne zaman? İşte detaylar…

8 KASIM (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, yoklama alınacak mı? Okullar 9 gün tatil ne zaman?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, belediyeler, bankalar ve diğer birçok kamu kurumu çalışmıyor. Bu sebeple vatandaşlar resmi tatil günlerini ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, 8 Kasım (Yarın) okullar tatil mi, yoklama alınacak mı? Okullar 9 gün tatil ne zaman? İşte detaylar…

8 KASIM (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, YOKLAMA ALINACAK MI?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olan 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil değil, dolayısıyla okullar, üniversiteler, bankalar, hastaneler, iş yerleri açık olacak. Öğrenciler ise8 Kasım (Yarın) okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyor. 8 Kasım herhangi bir özel güne denk gelmediği için tatil değildir.

OKULLAR 9 GÜN TATİL NE ZAMAN?

Yeni akademik yılın ilk yarısı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir. Yarıyıl arası tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacaktır.