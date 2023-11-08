8 Kasım Resmi Gazete kararları neler? RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI! 32363 Sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme nedir?

8 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve atamalar duyuruldu. Bugünkü Resmi Gazete'deki yeni düzenlemeler ve atama kararları halka ilan edildi. Peki, 8 Kasım Resmi Gazete kararları neler? 32363 Sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme nedir? İşte detaylar...

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Kasım Resmi Gazete düzenelemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. Bugün yayınlanan atama kararları nelerdir merak konusu oldu. Peki, 8 Kasım Resmi Gazete kararları neler? 32363 Sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme nedir? Detaylar haberimizde...

8 KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığınca Yabancı Ülke ve Kuruluşlara Yapılacak Savunma ve Güvenlik Amaçlı Hibe ve Yardım Ödemelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2019/26339 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2020/22192 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/6/2023 Tarihli ve 2018/25145 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2017/28711 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/40078 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri