MasterChef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 8 Kasım dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef 8 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

8 Kasım MasterChef takım oyunu - dokunulmazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Mavi Takım: Hasan (C), Eren Sergen, Barbaros, Dilara, Esra, Tanya, Ayaz

Kırmızı Takım : Alican (C), Tahsin, Çağatay, Tolga, Cemre, Batuhan, Esra

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye Allstar'da Barış hayallerine veda etti.

ELEME ADAYLAR

11. Hafta

1.eleme adayı: Ayaz

2. eleme adayı : Dilara

3. eleme adayı: Açıklanmadı

4. eleme adayı: Açıklanmadı

TAKIM OYUNUN KİM KAZANDI?

8 Kasım MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Kasım MasterChef dokunulmazlıkoyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç