TOKİ kura sonuçları milyonlarca başvurunun tamamlanmasının ardından belli olmaya başladı. Etap etap gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi 16 Kasım'a kadar 12 ilde gerçekleştirilecek. Siirt ve Kars için TOKİ kura sonuçları 8 Kasım tarihinde saat 09.00'dan itibaren belli oluyor. Peki, 8 Kasım Kars ve Siirt TOKİ sosyal konut kura çekilişi! TOKİ kura CANLI izle!

TOKİ kuraları canlı yayın ile çekilmeye başladı. Her güne iki şehir olacak şekilde devam eden kuralarda bugün (8 Kasım 2022) Kars ve Siirt illerinde çekiliş gerçekleştirilecek. Peki, 8 Kasım Kars ve Siirt TOKİ sosyal konut kura çekilişi! TOKİ kura CANLI izle! İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Siirt için TOKİ kuraları 8 Kasım tarihinde saat 09.00'da başlayacak. TOKİ kura çekimi Siirt Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

Kars TOKİ kura çekimi 8 Kasım tarihinde saat 09.00'da başlayacak. TOKİ kura çekimi Ardahan Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi'nde yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım'ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!