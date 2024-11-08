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8 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

8 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Kasım 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 8 Kasım 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

8 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Kasım 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Kasım 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/11/2024 Tarihli ve 1746 Sayılı Kararı

TEBLİĞ

–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/2230 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2019/6074 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/36445 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2024 Tarihli ve 2020/38081 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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