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8 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

8 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
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On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 8 Kasım 2024 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 8 Kasım 2024 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

On Numara sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. On Numara için araştırmalar devam ediyor. 8 Kasım 2024 Cuma On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşmekte. 8 Kasım 2024 Cuma On Numara sonuçları canlı izleme ve takip sayfası! On Numara ikramiyesi ne kadar, devretti mi? On Numara sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kazanan numaralar…

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 21, 8, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye *havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

8 Kasım 2024 10 NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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