8 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? (AREFE GÜNÜ) 8 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 8 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 8 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! mı?8 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

8 HAZİRAN CUMA HUTBESİ

8 Haziran Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.