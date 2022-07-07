8 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı mı? (AREFE GÜNÜ) 8 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 8 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 8 Haziran Cuma Hutbesi tam metni açıklandı mı?
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 8 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 8 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! mı?8 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
8 HAZİRAN CUMA HUTBESİ
8 Haziran Cuma Hutbesi henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.