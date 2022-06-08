8 Haziran 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları - Haberler

8 Haziran 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Haziran 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
8 Haziran 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 8 Haziran 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 8 Haziran 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik
–– Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik
–– Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/71 ila 110)
KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2022 Tarihli ve 10215, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220 Sayılı Kararları
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/97, K: 2022/36 Sayılı Kararı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri