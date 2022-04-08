(8. Gece Namazı) Ramazan ayının 8. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 8. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 8. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 8. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın sekizinci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 8 Nisan Cuma'yı 9 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece Ramazan ayının 8. gecesidir. 8. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 8. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 12 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişiye namazda okuduğu her bir harfe karşılık bin senelik sevap yazılır.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 6 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 12 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha + 12 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha + 12 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha + 12 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

5. rekatta : 1 Fatiha + 12 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

6. rekatta : 1 Fatiha + 12 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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