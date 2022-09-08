8 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 8 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Eylül Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 08.09.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,ATATÜRK CADDESİ,KONAK PİER,ÖZTUR OTEL,LCW,TAMİŞ GÖMLEK SANAYİ,İŞ BANKASI,AKBANK
- 08.09.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHAR,REİS,DOĞANAY,BAHÇELİEVLER MAHALLELERİ
- 08.09.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI DENİZKÖY VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ KÖY GERENKÖY KAVŞAĞI CEYHUN ÇETİN TRAFOSU ÖZEL VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESİ MUSTAFA YÜCEL ÖZBİLGİN BULVARI, 1270, 1268, 1279, 1272/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 08.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İNKILAP MAHALLESİ BANKALAR CADDESİ CİVARI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,2418,2140/6,2148/1,2148/4 SOKAKLAR CİVARI
- 08.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,2148/3,592/1,592/2,592/3,592/6,592/8,592/9,592/10 SOKAKLAR CİVARI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7517/1 - 7402 - 7428/2 - 7433 - 7430 - 7428/1 - 7428 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7533/1 - 7539 - 7535 - 7535/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,7447/11 - 7447/12 - 7447/16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,LATİFE HANIM - 1766 SOKAK VE CİVARI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6250 - 6250/1 - 6249 - 6221/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,FEVZİ PAŞA BULVARI -GAZİ BULVARI -MİMAR KEMALETTİN CADDESİ,1335-1360-1369 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI 4202, 4510, 4512, 4517, 4524, 4527 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAŞAR KEMAL MAHALLESİ,TOKİ UZUNDERE TOPLU KONUTLARI
- 08.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ,TELEFRİK MAHALLELERİ,DR TEVFİK UYSALCADDESİ ,DAVUT SAVARİ, KUŞKONMAZ, GÖKHAN, ÖZSAĞLIK, SİPAHİLER, PINAR, AKINCILAR, SERKAN SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI ÇEŞME SU SITESI VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTLIK MAHALLESI 81, 86, 90 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEĞIRMENDERE MAH.
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 08.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU, ÜÇEYLÜL MAHALLELERININ OVASI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR MAH. SUBATAN MEVKII VE ARTICAK MAHALLELERI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜZÜMLÜ, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI MAHALLELERI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İLKKURŞUN, YENIKÖY, SEKIKÖY, KAYAKÖY MAHALLESI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNLÜCE MAH.
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PIRINÇÇI VE BIÇAKÇI MAHALLELERI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI
- 08.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TÜRKMEN MAHALALESI 184, 184/2, 186, 209, 189 SOKAKLAR VE CIVARI
- 08.09.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ORUÇLAR, EKİZLER, SINIRADA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 08.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAH. SIESTA MEVKII, TR-7 C KOLU 102, 103, 104, SOKAKLARI VE CIVARI
- 08.09.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 08.09.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ GAMA SİTESİ VE CİVARLARI
- 08.09.2022 10:30 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ BAĞLAR CİVARI
- 08.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI AYASARANDA OTEL ÇEVRESI
- 08.09.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTLIK MAHALLESI 15, 16, 22 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TIRE ALTINEVLER SITESI, YENI DOĞAKENT SITESI, WINDGURU ÖZEL TR, ALTINKUM MAHALLESI 11 EVLER SITESI, ALTINKUM PLAJI, KUMKILISE KÜME EVLER VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI 335, 360, 361, 364, 442, 455, 456 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE OBAKENT SITESI, SERAKENT SITESI, DORUK SITESI VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 12:00 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAHIDIRLI-BOZKÖY OVASI
- 08.09.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ,2174 SOKAK,YÖNELİŞ KOLEJİ,SONER DUMAN
- 08.09.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI ARIK ALTI CADDESI-İZMIR ANKARA CADDESI-AYKIRI SOKAK NIF ÇAYI ŞERBETÇI SOKAK NAMAZGAH SOKAK VE CIVARLARI
- 08.09.2022 13:00 14:15 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ TR-23 VE CİVARLARI
- 08.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,AKDENİZ CADDESİ,GAZİ OSMAN PAŞA BLV. VE CİVARI
- 08.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAP HASAN,BAHÇELİEVLER,ESENLİK,VATAN MAHALLELERİ,HASAN TAHSİN CADDESİ, ATATÜRK, GAZETECİ HASAN,GÖKDERE, ULU ÖNDER CADDELERİ 177,228, 239, 260, 9109, 9144 236, 264/1, 253, 259,264/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ:BALÇOVA BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ,ESHOT HAREKET MERKEZİ,SSK DİPANSERİ,GONCA,BORA,ZAMBAK SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3011 SOKAK(KISMEN), 3067, 3066 SOKAKLAR VE ÇEVRESI SAKARYA MAHALLESI 3074, 3075 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI 27187 SOKAK VE ÇEVRESI SENEMKENT SITESI
- 08.09.2022 14:00 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAHIDIRLI-CEVAPLI VE CİVARLARI
- 08.09.2022 14:15 15:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ASNUR SİTESİ VE CİVARLARI
- 08.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,NECATİ BEY BULVARI -GAZİ BULVARI-1337 SOKAKLAR VE CİVARI
- 08.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI ORKENT SITESI VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI 27226 SOKAK VE ÇEVRESI KARMEN SITESI
- 08.09.2022 15:30 16:45 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ AYYILDIZ SİTESİ VE CİVARLARI
- 08.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,GAZİ BULVARI -GAZİ OSMAN PAŞA BULVARI VE CİVARI
- 08.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3309 SOKAK VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERMIYAN MAHALLESI 27036 SOKAK VE ÇEVRESI
- 08.09.2022 18:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TIRE ALTINEVLER SITESI, YENI DOĞAKENT SITESI, WINDGURU ÖZEL TR, ALTINKUM MAHALLESI 11 EVLER SITESI, ALTINKUM PLAJI, KUMKILISE KÜME EVLER VE ÇEVRESI
- 09.09.2022 00:00 00:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR,POSTACILAR,SOĞUKKUYU MAHALLELERİ
- 09.09.2022 04:00 04:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ,ÇAMLIÇAY,ÇETİN EMEÇ,ALTINEVLER,MALTEPE,FEVZİ ÇAKMAK,ONUR, SAHİLEVLERİ, TELEFERİK,ATATÜRK,YENİKALE MAHALLELERİ,ZÜBEYDE HANIM, GÜRLER CADDELERİ,TEVFİK FİKRET, KORSAN,YAĞMUR,YASEMİN,MERCAN,ÇAYIR, AYDIN,YOSUN,MELTEM, ORKİDE, KERVAN, PALMİYE, SAZLIK, AYDIN, ÇAYIR, MERCAN, HIZIR REİS, BARBAROS, TURGUT REİS, ORKİDE, MELTEM, KERVAN SOKAKLAR 3-6-8-5-7-9 SOKAKLAR,DENİZ KUVVETLERİ TESİSLERİ
- 09.09.2022 09:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ALİAĞA SİTELER MAHALLESİ-BARIŞ MANÇO CAD.-ÖZLEM CAD.-458,459,462,463 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.09.2022 09:00 10:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE 1035, 1044, 1039, 1023, 1027, 1022,1021, 963, 1020, 1042,1050 SOKAKLARI, NENE HATUN CADDESİ, ŞEHİT SEBAHATTİN KARAKAPLAN ORTAOKULU VE CİVARLARI
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8789,8789/1,8789/2,1671 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8909,1671 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BASIN SİTESİ MAHALLESİ
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,FİDAN SOKAK VE CİVARI
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,898,916,918,916/3,914/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 09.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖZTEPE,GÜZELYALI,BARBAROS,ÇANKAYA,MURATREİS,POLİGON MAHALLERİ, İNÖNÜ CADDESİ, MİTHATPAŞA CADDESİ,HATAY CADDESİ,GÜZELYALI PARKI,19,23, 27,30,32,33,36,37,38,39,40,42,43,64, 57,58,59,60,76,115,77,77/1,111,108,119/1,56, 56/2,128,129,130,131,136,137,138,141,142,143,144,145, 153,154,137,123/1 SOKAKLAR,KONAK KÜÇÜKYALI PTT ŞUBESİ,HAMİDİYE CAMİİ
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAVUZBAŞIALTI SULAMA GRUPLARI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMINDA
- 09.09.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESI 6170, 6176, 6177, 6179 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI MAH
- 09.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SANCAKLI MAH