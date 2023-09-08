8 EYLÜL HAVA DURUMU: Bugün yağmur var mı? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Bugün yağmur var mı ve 8 Eylül Cuma günü sağanak yağmur yağacak mı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu açıkladı. Peki, 8 Eylül hava yağmurlu mu? Bugün yağmur var mı? Yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi hakkında bilgi verdi. Bugün yağmur var mı ve 8 Eylül 2023 hava durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Bugün yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Bugün yağmur var mı? Hava durumu tahminleri! Yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

8 EYLÜL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.