8 Eylül dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2023?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar kuru bugün 26,8467 TL'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro bugün 28,7719'den işlem görüyor.

HÜKÜMETİN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonla açıklandı. Programda bir sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'de 4 temel amaç olduğunu söyledi. OVP'de hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65, dolar hedefi ise 23 lira 88 kuruş oldu.

Kişi başına gelirin 2024'te 12.875, 2025'te 13.717, 2026'da 14.855 dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. OVP programına yönelik projeksiyonlara göre 2023 dolar/TL tahmini 23,88; 2024 tahmini 36,78; 2025 tahmini 43,93; 2026 için 47,79 oldu. İşsizlik oranının 2024'te yüzde 10,3'e, 2025'te yüzde 9,9'a, 2026'da yüzde 9,3'e gerilemesini bekliyoruz."