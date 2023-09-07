8 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 8 Eylül Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 8 Eylül Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 8 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 8 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 8 Eylül Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 8 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

8 Eylül CUMA HUTBESİ YAYINLANDI!