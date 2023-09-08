8 EYLÜL ALTIN FİYATLARI: Cumhuriyet altını ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL?

8 Eylül tarihindeki altın fiyatları merak konusu oldu. Yatırımcıların ilgi odağı olan Cumhuriyet altınının güncel fiyatı ne kadar sorusu araştırılmaktadır. Peki, Cumhuriyet altını ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte detaylar...

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı araştırılmaktadır. Arama motorlarında güncel altın fiyatları sorgulatılıyor. Bugün çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın ne kadar merak konusu oldu. Peki, Cumhuriyet altını ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın kaç TL? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.656 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.662 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 lira, cumhuriyet altını da 11.020 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.925 dolardan işlem görüyor.