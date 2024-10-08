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8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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8 Ekim tarihli Diyarbakır hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava tahminleri açıklandı. Diyarbakır'da hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler güncellendi. Peki, Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? Diyarbakır'da hava nasıl? İşte detaylar...

8 Ekim tarihli Diyarbakır hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Diyarbakır'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

DİYARBAKIR'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Diyarbakır'da havanın az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bölge genelinde hava durumu büyük ölçüde sakin ve açık olacak. Gün boyunca gökyüzünde parçalı bulutlanmalar görülecek, yer yer az bulutlu geçişlerle birlikte güneşli bir hava hâkim olacak. Özellikle sabah saatlerinde bölgenin çeşitli noktalarında sis veya pus oluşumu beklenmezken, gün ilerledikçe bulutluluk oranı azalacak ve açık hava etkisini sürdürecek.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 1 ila 2 derece artış göstererek, mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların daha yüksek olmasına yol açabilir. Mevsim normallerine göre daha sıcak bir hava yaşanacak, bu nedenle dışarıda uzun süre vakit geçirecek olanların dikkatli olmaları ve aşırı sıcaklardan korunmak için önlem almaları önerilir. Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

8 Ekim Diyarbakır hava durumu | Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Diyarbakır günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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