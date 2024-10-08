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8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Bolu'da 8 Ekim hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bolu'da hava nasıl olacak? 8 Ekim tarihli Bolu hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava tahminleri açıklandı. Bolu'da hava durumunun nasıl olacağına dair bilgiler güncellendi.

8 Ekim tarihli Bolu hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bolu'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BOLU'DA HAVA NASIL?

Bolu'da bugün havanın parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BOLU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bolu'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

8 Ekim Bolu hava durumu | Bolu'da hava nasıl olacak? Bolu günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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