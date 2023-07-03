8 bin nüfuslu ilçeye 80 bin ziyaretçi

ERZURUM Erzurum'un 8 bin nüfuslu Uzundere İlçesi 3 günde 80 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. İlçeye her yıl yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turist geliyor.

Bayram ve hafta sonu doldu taştı

Erzurum'un şirin ilçesi Uzundere bulunan tarihi ve turistlik mekanları, doğal güzellikleri görmek isteyen yüzbinlerce yerli ve yabancı turist ilçeye adeta akın ediyor. Bayram ve hafta sonu tatili nedeniyle sadece 3 günde Uzundere'ye gelen ziyaretçi sayısı 80 bini aştı. Dünyanın sayılı doğal güzelliklerinden biri olan Tortum Şelalesi ise ziyaretçilerin en çok uğrak noktası haline geldi. Erzurum'dan şelaleye gitmek isteyenlere Tortum Gölü 8 km boyunca yol arkadaşı oluyor. Tortum gölü kıyılarında temiz, göl manzaralı piknik alanları bulunuyor. Piknikçilerin vazgeçilmez adresi olan alanlar bayram ve hafta sonunda doldu taştı. Ebebeynler iş, çocuklar ise okul stresini Uzundere'deki turistlik mekanlarda attılar. Uzundere'nin Yedigöller mevkiine de ilgi bir hayli büyük oldu. Berrak ve çok soğuk suya sahip olan göl kıyısında alabalık ve semaver çayı keyfi yapan ziyaretçiler çok memnun olduklarını, herkesi bu bölgeyi görmesi gerektiğini ifade ettiler.

Mikro klima özelliği taşıyor

Uzundere ilçesi Mart 2016 yılında sakin kent unvanına sahip odu. Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölgesi sınırında yer alan Uzundere doğuda Oltu, batıda İspir, kuzeyde Yusufeli ve güneyde Tortum ilçeleriyle komşu. Kurulduğu vadi tabanından dolayı özellikle sonbahar ve kış aylalarında mikro klima iklim özelliği göstermekte olup özellikle vadinin derin yerlerinde Karadeniz iklimi hakimdir. Uzundere ekonomik olarak tarım sektörünün hala canlılığını koruduğu bir ilçedir. Bununla beraber İlçede hayvancılıkta kayda değer bir ekonomik kaynak durumundadır. İlçede yakın komşusu Tortum gibi meyve bahçeleri, tahıl tarımı, organik bal üretimi, dut pekmezi, pestil ve köme üretimi yapılan küçük ölçekli işletmeler dikkat çekicidir. Kuzey havzasında yer alışı dolayısıyla Tortum ile beraber tarihi bakımdan Gürcü mimarisinin etkileri de gözlenen Uzundere yer almış olduğu havza dolayımında Karadeniz kültürü ile bir geçiş ve kaynaşma noktasında olup mutfaktan halk oyunlarına, folklor ve müziğe kadar genişleyen kadim Anadolu kültür zenginliğine sahiptir.