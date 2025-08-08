8 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!
8 Ağustos TV yayın akışı bugün televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Bugün televizyonda neler var?" sorusu özellikle prime time saatlerinde ekran başına geçmeyi planlayanlar tarafından araştırılıyor.
Her gün olduğu gibi 8 Ağustos TV yayın akışı, büyük kanallardan tematik kanallara kadar geniş bir içerik yelpazesine sahip. Spor müsabakaları, yerli diziler ve sinema filmleri de bugünkü yayın planında dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Peki, bugün televizyonda neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Yok Artık 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz
21:50 Malefiz
23:50 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Yer Çekimi
01:45 Zalim İstanbul
03:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Kuralsız Sokaklar
23:45 Mega Deprem
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 İlk Buluşma
01:45 İnadına Aşk
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sağlık Oluversin Gari
23:00 Şevkat Yerimdar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 İkinci Şans
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:15 İkinci Şans
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Ay Lav Yu
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 9 Kere Leyla
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kibar Feyzo
21:45 Bana Masal Anlatma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Yeniden Başlamak
00:45 Leyla ile Mecnun
03:30 Seksenler
04:20 Kim Gitsin?
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
22:15 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye