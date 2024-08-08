8 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
8 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları'nda hangi Türk sporcunun maçı olduğu ve hangi branşların yarışacağı merak konusu. Filenin Sultanları bugün çeyrek finalde Çin ile mücadele edecek. Bugünkü maç programı ve saatleri belli oldu. Bugün Milli sporcular voleybol, güreş, atletizm, yelken ve boks branşlarında mücadele edecek. Peki, Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı bugün mü, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin çeyrek final maçı saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…
8 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI:
Taekwondo
Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu
Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)
Saat: 10:33
Atletizm-Kadınlar Gülle Atma, A Grubu
Emel Dereli (Türkiye)
Saat: 11:25
Modern Pentatlon-Erkekler Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu
Buğra Ünal (Türkiye)
Saat: 12:00
Taekwondo
Erkekler 68 kg, Son 16 Turu
Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)
Saat: 13:13
Modern Pentatlon - Kadınlar Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu
İlke Özyüksel (Türkiye)
Saat: 15:30
Halter
Erkekler 73 kg
Muhammed Özbek (Türkiye)
Saat: 20:30
Voleybol
Kadınlar Turnuvası, Yarı Final
Türkiye – İtalya
Saat: 21:00
Boks
Kadınlar Horoz Sıklet, Final
Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)
Saat: 23:51
#TeamTürkiye'nin #Paris2024'te 8 Ağustos Perşembe günü müsabaka programı! ???? #AynıRuhlaYeniden pic.twitter.com/ugGzb9fcye— Gençlik ve Spor Bakanlığı ???? (@gencliksporbak) August 7, 2024