8 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Türkiye-Çin çeyrek final voleybol maçı bugün mü, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin çeyrek final maçı saat kaçta? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir…

8 AĞUSTOS PARİS 2024 OLİMPİYATLARI PROGRAMI:

Taekwondo

Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu

Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)

Saat: 10:33

Atletizm-Kadınlar Gülle Atma, A Grubu

Emel Dereli (Türkiye)

Saat: 11:25

Modern Pentatlon-Erkekler Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu

Buğra Ünal (Türkiye)

Saat: 12:00

Taekwondo

Erkekler 68 kg, Son 16 Turu

Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)

Saat: 13:13

Modern Pentatlon - Kadınlar Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu

İlke Özyüksel (Türkiye)

Saat: 15:30

Halter

Erkekler 73 kg

Muhammed Özbek (Türkiye)

Saat: 20:30

Voleybol

Kadınlar Turnuvası, Yarı Final

Türkiye – İtalya

Saat: 21:00

Boks

Kadınlar Horoz Sıklet, Final

Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)

Saat: 23:51