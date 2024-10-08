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8-9 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?

8-9 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
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9 Ekim son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

08.10.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 42,77 TL

Motorin TL/lt: 41,75 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 41,75 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,59 TL

Fuel Oil TL/Kg: 25,71 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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