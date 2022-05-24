7878 hangi numara? VODAFONE 7878 onay mesajı nedir? 7878 neyin numarası, ne numarasıdır? - Haberler

7878 hangi numara merak ediliyor. 7878 onay mesajı ile ilgili Vodafone hat sahipleri 7878 ne numarası? 7878'den gelen mesaj nedir? merak ediliyor. Peki, 7878 onay mesajı nedir? 7878'dem gelen mesaj nedir? İşte bilgiler...

7878 HANGİ NUMARA?

7878 numarası, Vodafone'a ait mobil ödeme numarasıdır. Vodafone mobil ödemeyi açarak App Store, Play Store gibi mobil cihazlarınızdaki anlaşmalı uygulamalardan alışveriş yapabilme kolaylığına erişebilirsiniz. Alışveriş sonucu ödeme faturanıza yansır veya hattınızdaki bakiyeden düşer.

7878 ONAY MESAJI NEDİR?

Mobil ödemeyi açmak için MOBILODEME AC ve mobil ödemeyi kapatmak için MOBILODEME KAPAT yazıp 7878'e ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

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