777 ne demek? Sosyal medyada oldukça gündem olan 777 sayısı ile ilgili yapılan paylaşımların ardından birçok sosyal medyadan kullanıcısı konudan geri kaldıklarını söyleyip 777 ne anlama geliyor araştırmaya başladı. Peki, 777 ne demek? 777 anlamı nedir? 777 nedir? İşte detaylar...

777 NE DEMEK?

777 bir melek numarasıdır. 777 melek numarasının anlamı şu şekildedir: Evren, tekrarlanan yedili ile sizi gelecekle ilgili tüm korkularınızdan kurtulmaya ve rahatlamaya çağırıyor. Evren, bundan sonra ne olacağı konusunda kontrolü teslim etmenizi önermektedir. Anı kucaklayın ve her şeyin sizin için yolunda gideceğine inanın.

Nümeroloji nedir?

Nümeroloji, Okültizm'in bir dalı olup, evrenin sayısal bir kurgu içerdiğini, evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını, her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayar ve sayılarla ilgili çeşitli analitik ve sentetik çalışmalarla, evrendeki ve olaylardaki gizli yasa ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar.