Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birlikte 7500 sözleşmeli uzman erbaş adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli uzman erbaş olmak isteyen kişiler konu hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, 7500 uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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7500 uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birlikte 7500 sözleşmeli uzman erbaş adayı alımı yapılacağı duyuruldu. Sözleşmeli uzman erbaş olmak isteyen kişiler konu hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, 7500 uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

7500 UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7500 uzman erbaş alımı için başvurular sona erdi. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

a. Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

Toplam temin miktarının %2'si (150 kontenjan) Tablo-1'de belirtiği şekilde şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına ayrılacaktır.

Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları; Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocuklarını ifade eder.

Sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

b. Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 12-26 Eylül 2022 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. 2023 yılı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı kullanılacaktır.

(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının başvuru yapabilmesi için genel adaylara belirlenen KPSS taban puanın en az %80'inin (2020-2021 yılına ait KPSS'den en az 40 ve üzeri puan) alınmış olması gerekmektedir.

(3) Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisans mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, ortaöğretim mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

(4) Jandarma branşına, bölüm ve program şartı aranmadan tüm lisans, ön lisans ve ortaöğretim(lise) mezunları, 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS'den 50 ve üzeri puan almak şartıyla başvurabileceklerdir.

(5) Jandarma branşı dışındaki diğer branşlara, Tablo-1'de belirtilen branş ve kontenjanlara göre; Tablo-2'deki lisans, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki ortaöğretim(lise) mezunları 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS'den 50 ve üzeri puanı almak şartıyla başvurabileceklerdir. Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip ortaöğretim(lise) mezunu adaylar da 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS'den 50 ve üzeri puanı almak şartıyla başvurabileceklerdir.

(6) İlköğretim(ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, Tablo-5'te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması gerekmektedir.

ç. Ortaöğretim(lise) veya üstü eğitim seviyesinden mezun olup, ilköğretim(ortaokul) mezunu gibi KPSS puanı aranmayan branşlara başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve tespit edilenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

d. Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir. Adaylar başvuru kılavuzunun 4'üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

e. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylardan Tablo-1'deki branşlara göre kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır.

f. Temin edilecek uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (iç güvenlik/asayiş/komando vb.) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

g. Başvurusu uygun görülerek kontenjana girmeye hak kazanan ve sınav ücretini yatıran adaylara, seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği ayrıca bildirilecektir.

ğ. Sınav tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

h. Kılavuzun tamamını okumadan internetten başvuru formu doldurulmayacak, başvuru formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta, "Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır." maddesi uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)

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