7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekli maaşı Temmuz'da ne kadar, kaç TL alacak, 2023 Ek (seyyanen) zam olacak mı? Emekli maaşı ne kadar?

Emekli maaşlarının ne kadar olacağı konusu, gündemde yer alan önemli konulardan biridir. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu verilere göre 2023 Temmuz ayı emekli maaşlarına zam oranı belirlendi. Bu zam oranı, 7500 lira emekli maaşı alanlar için de geçerli olacak. Peki, 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekli maaşı Temmuz'da ne kadar, kaç TL alaca, 2023 Ek (seyyanen) zam olacak mı? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz'da zam var mı, yok mu?

Son 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli aylıklarına %19.77 zam yapılması planlanıyordu. Ancak bu oran, ek paylarla birlikte %25'e çıkarıldı. Ancak, %25 zam oranı, kök maaşlar üzerinden uygulanacak. Bu nedenle, 7500 lira emekli maaşı alanların zam oranı merak ediliyor. Peki, 7500 TL emekli maaşı alanlara zam var mı? Emekli maaşı Temmuz'da ne kadar, kaç TL alaca, 2023 Ek (seyyanen) zam olacak mı? Emekli maaşı 7500 TL olanlara Temmuz'da zam var mı, yok mu?

7500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLARA ZAM VAR M?

Memurlar temmuz ayı içerisinde zamlı seyyanen maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor. Aralık 2023'e kadar hesaplara yatması beklenen seyyanen zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 daha fazla ödeme alınacak. Seyyanen zam bütün çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelir. Yani bir gruba yüzdelik zam yapılması değil, eşit zam yapılması ifade edilir. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı miktarda ödeme alır. Seyyanen zamda ise zam tutarı 200 TL ise herkesin maaşı da o kadar yükselir.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. Buna göre emekli maaşı zam oranı yüzde 19.77 oldu.

Ancak Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı. Bununla beraber enflasyon zammına eklenen pay ile birlikte toplamda zam oranı yüzde 25 oldu. Emekli maaşına yapılacak yüzde 25 zam oranı kök aylıklara uygulanacak.