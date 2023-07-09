Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı açıklandı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak konusu oldu. Peki, 7500 emekli maaşı alanlar temmuzda ne kadar zam alacak? 7500 TL emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak açıklandı. En düşük memur maaşının açıklanmasının ardından gözler en düşük emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. 7500 TL emekli maaşı alanlar temmuz ayında ne kadar maaş olacak araştırılmaktadır. Peki, 7500 emekli maaşı alanlar temmuzda ne kadar zam alacak? 7500 TL emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

7500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurların maaşının ardından gözler milyonlar emeklinin maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. Yapılan zammın oranı belli oldu.Buna göre, Plan Bütçe Komisyonu'nda madde ihdası yapılacak. Emeklilerin maaşlarında yüzde 19.77 olan zam oranı yüzde 25'e çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.