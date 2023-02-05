75. yıla özel: Porsche Vision 357

Porsche 75. yılını Porsche Vision 357 ile kutluyor.

Bu özle model 1948 yılında üretilen Porsche 356'nın mirasını günümüze taşıyor ve gelecekteki tasarım felsefesini ortaya koyuyor.

Ferry Porsche'nin spor otomobil hayalini gerçekleştirmek amacıyla 1948 yılında, ekibiyle birlikte, Porsche 356 No. 1 Roadster'ı üretmesinin ve efsanevi Porsche markasının temellerinin atılmasının üzerinden tam 75 yıl geçti.

Kutlamalara Vision 357'nin gösterimiyle başlanıyor

Porsche'nin 75 yılının tutkuyu ve hayalleri temsil ettiğini söyleyen Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "75. yılımızı hayallerden ilham alan insanlarla kutluyoruz" dedi. Kutlamalar 27 Ocak günü Berlin'deki DRIVE Volkswagen Group Forum'da açılacak ve 10 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek olan 'Driven by Dreams. Porsche spor otomobillerin 75 yılı' başlıklı özel sergiyle başlayacak. Ziyaretçiler, Porsche'nin başarı öyküsünü oluşturan vizyon ve girişimlere yakından bakma fırsatı yakalayacaklar.

Driven by Dreams ifadesi markanın özünü tanımlıyor. Ayrıca, bu slogan, Porsche'nin arkasındaki insanların her gün dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin hayallerini gerçekleştirmek için çalışırken benimsedikleri yaklaşımın da bir yansıması niteliğinde. Blume, "Mirasımızla gurur duyuyoruz. Bu miras, başarılı bir geleceğin temeli. Mirasımızı yenilik ve ilerleme ile ilişkilendiriyor ve benzersiz Porsche hikayesine sürekli olarak olağanüstü yeni anlar ekliyoruz" dedi.

Porsche Vision 357

Porsche'nin 75. yılına özel olarak üretilen ve 356'ya saygı duruşu niteliğindeki Porsche Vision 357 de ilk defa Berlin'de sergileniyor. Style Porsche ekibi, Porsche Vision 357 ile geçmişi günümüze taşıyor ve geleceğe ait tasarım felsefesinin ipuçlarını sergiliyor: Bunun en çarpıcı örneği ise geleceğe işaret eden, hem ilerici hem de vizyoner ışık imzasındaki geliştirme. Temel konsept, gelenek ve yenilik arasındaki etkileşimi yansıtıyor.

Style Porsche Başkan Yardımcısı Michael Mauer, "Porsche Vision 357 ile çok özel bir doğum günü hediyesi yarattık. Bu otomobil, bizim 365'te temellenen tasarım DNA'mızın ne denli önemli olduğunun altını çiziyor. Bu çalışma geçmişi, bugünü ve geleceği tutarlı bir şekilde bir araya getirmeye yönelik bir girişim. Otomobilin oranları tarihi modeli anımsatırken, detaylar geleceğe bakışımızı sergiliyor" diye konuştu. 368 kW (500 PS) gücündeki 718 Cayman GT4 RS platformu üzerine inşa edilen Porsche Vision 357, olağanüstü spor otomobil performansını temsil ediyor.

Yaratıcı özgürlük önemli

Tasarım, en başından beri Porsche efsanesinin temel bir bileşeni oldu. Vizyoner çalışmalar ve konsept otomobiller, kusursuz ve yenilikçi tasarımın temelini oluşturuyor. Gelecek hakkında yaratıcı bir şekilde düşünmenin, Style Porsche'nin temel sorumluluklarından biri olduğunu söyleyen Mauer "Konsept çalışmaları, yarının tasarımını besleyen bir fikir havuzu niteliğinde. Mobilitenin geleceğine doğru sürekli bir kavramsal yolculuk halindeyiz. Markanın tarihi bize her daim ilham veriyor. Geleneğimizi geleceğin konsept otomobiliyle anmak, gözüktüğü kadar paradoksal değil. Yaratıcı özgürlük de önemli: Tutarlı tasarım felsefemizi yenilikçi ve daha önce denenmemiş şekillerde hayal etmemizi sağlayan değerli fikirler ancak bu sayede ortaya çıkabilir."

Porsche'den 75. yıla özel etkinlikler

Porsche, yıldönümü kutlamalarına Stuttgart'ın hemen dışındaki Retro Classics'te devam edecek. Klasik otomobil kültürünün önde gelen fuarı, 23-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 9 Haziran günü Zuffenhausen, Stuttgart'taki Porsche Müzesi'nde kapsamlı bir özel sergi açılacak. Porsche Almanya, 10 ve 11 Haziran günlerinde Hockenheimring'deki 'Düşler Festivali'nde yıldönümünü ön plana çıkaran etkinlikler düzenleyecek. Spor otomobil üreticisi, buradaki Porsche Deneyim Merkezi'nde markanın geçmişini, bugününü ve geleceğini sergileyecek. Porsche meraklıları, Porsche kulübü üyeleri, otomobil toplulukları ve her yaştan hayranlar ve müşteriler için araç sergileri, 'Rüya Sohbetleri', canlı performanslar, çeşitli temalarda deneyimler ve daha birçok önemli ve büyüleyici deneyim sunulacak. Küçük ziyaretçiler 'Çocuk Dünyası' alanında özel etkinlikler yapılacak. 'Düşler Festivali'nde ayrıca özel olarak ayrılmış bir 'karavan' alanıyla konaklama seçenekleri de sunulacak. Motor sporları da etkinliklerde önemli bir rol oynayacak: Canlı yayınlanacak Le Mans 24 Saat Yarışlarına ek olarak, Porsche Carrera Cup Deutschland, Porsche Carrera Cup Benelux ve ADAC GT Masters da katılımcılarla buluşacak.

Dünya çapında roadshow ve sergiler

'Porsche Spor Otomobillerinin 75 Yılı'nın başarı öyküsü, Los Angeles'taki Petersen Otomotiv Müzesi'nde, Grossglockner'da bulunan dünyanın en yüksek rakımlı otomobil sergisinde ve Lucerne'deki İsviçre Ulaşım Müzesi'nde de kutlanacak. Ayrıca, 'Driven by Dreams' sergi materyalleri, yıldönümü için özel olarak tasarlanan bir 'Heritage Truck' ile Avrupa ve ABD'de 60'tan fazla noktaya götürülecek. Dünya çapındaki etkinlikler, 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Kaliforniya'da düzenlenecek olan 'Rennsport Reunion' otomobil festivalinde son bulacak.

911'in 60, Le Mans'ın 100 yılı

Porsche Spor Otomobillerinin 75 yılı kapsamında kutlanacak iki büyük yıldönümü daha var: 911'in 60., Le Mans 24 Saat Yarışlarının 100 yılı. 911, Eylül 1963'te Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtıldığı günden bu yana göz kamaştırdı ve ikonik tasarımı ve eşsiz sürüş deneyimiyle dünyanın dört bir yanındaki spor otomobil hayranlarının ortak hafızasında yer etti. Dünyanın en ünlü dayanıklılık yarışının organizatörlerinin de kutlama yapmak için sebepleri var: 10 ve 11 Haziran'da Sarthe'de Le Mans 24 Saat Yarışlarının yüzüncü yıldönümünü kutlayacaklar. Her spor otomobil üreticisi Circuit des 24 Heures du Mans'da başarılı olmanın hayalini kurar. Porsche'nin de bu Fransız dayanıklılık klasiği ile özellikle yakın bir ilişkisi var: Marka, Le Mans'ın en başarılı markası olmanın yanı sıra 1951 yılından bu yana 24 saatlik yarışta kesintisiz temsil edilen tek katılımcı. Bu süre zarfında şirket 110 sınıf zaferi ve 19 genel zafere imza attı.

>