70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

70 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ HERHANGİ BİR İNSANIN VÜCUDUNDA BULUNANALTINI AYIRIP SATABİLSEYDİK YAKLAŞIK NE KADAR EDERDİ?

A: 7 kuruş B: 70 kuruş C: 7 lira D: 70 lira

Cevap: B