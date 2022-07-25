Ablası ile aynı yaşta aynı kaderi paylaştı Zonguldak'ta 2015 yılında 10 yaşındaki kızları Melisa'yı kaybeden Kar ailesi, 7 yıl sonra aynı hastalıktan 10 yaşındaki evlatları Andaç Efe'yi de kaybetti. Zonguldak'ta 2015 yılında 10 yaşındaki kızları Melisa'yı kaybeden Kar ailesi, 7 yıl sonra aynı hastalıktan 10 yaşındaki evlatları Andaç Efe'yi de kaybetti. Lösemiden hayatını kaybeden Efe, gözyaşları arasında toprağa verildi. Zonguldak'ta 2015 yılında lösemi hastalığından 10 yaşındaki kızlarını kaybeden Kar ailesi, 7 yıl sonra aynı hastalıktan diğer evlatlarını da kaybetti. 2 ay önce lösemi teşhisi koyulan Andaç Efe'nin ölümü Zonguldak'ı yasa boğdu. 10 yaşındaki Andaç Efe Kar için Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Andaç Efe Kar'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Genel Zonguldak Genel Yerel Haberler

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