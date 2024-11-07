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7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı?

7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı?
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun yaşadığı saldırı sosyal medyada gündem oldu. 7 yaşındaki çocuğun sağlık durumu merak ediliyor. Saldırganın ise tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şahıs önce küçük çocuğa yumruk attı, sonra ise 1 metrelik yükseklikten yere fırlattı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şahsın küçük çocuğu yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Peki, 7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU YUMRUKLA BAYILTAN ŞAHIS TUTUKLANDI MI?

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K. daha sonra tutuklanmıştı. Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

7 yaşındaki çocuğu yumrukla bayıltan şahıs tutuklandı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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