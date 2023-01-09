Yeni yılın ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kabine toplantısının gündeminde önemli konular var. Bu konulardan biride 7'nci Yargı Paketi. Peki, 7.Yargı paketi ne zaman meclise gelecek? 7.Yargı paketinin içeriği nasıl olacak? 7.Yargı paketi ne zaman yürüklüğe girecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı 7. Yargı Paketi, birçok önemli düzenlemeleri içeriyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı ile gündeme gelen 7. Yargı Paketi'nin ne zaman Meclis'e geleceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 7.Yargı paketi ne zaman meclise gelecek? 7.Yargı paketinin içeriği nasıl olacak? 7. Yargı paketi ne zaman yürüklüğe girecek? Detaylar haberimizde...

YEDİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bugün yapılacak Kabine toplantısında 7. yargı paketi konusu konuşulacak. Kabinede yapılacak görüşmeler, sürecin ne zaman başlayacağını gösterecek. Bu anlamda bu akşam yapılacak açıklamalar ile birlikte düzenlemelerin geleceğine yönelik de bilgi alınabilecek. Şu ana kadarki süreçte açıklamalara göre Ocak ayı itibariyle TBMM'de görüşmelere başlanacak ve 7. yargı paketi en kısa süre içerisinde devreye alınacak.

YEDİNCİ YARGI PKETİNİN İÇERİĞİ NASIL OLACAK?

Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

ARABULUCULUK İLE İLGİLİ YENİ DÜZNEMEDE NELER VAR?

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dahiline alınacak.

Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk dahilinde olduğu açıkça düzenlenecek. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek