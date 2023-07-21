7 ve üzeri depremi önceden haber veren formül nedir? 7 ve üzeri depremi 2 saat önceden bilen formülü kim buldu, formüle nasıl bakılır, kaynak neresi?

Bilim insanları, 7 ve üzeri depremleri tam 2 saat önceden haber verebilecek bir formül buldu. Bilim insanlarının bulduğu bu formül ve detaylar Science bilim dergisinde yayınlandı. Vatandaşlar, 7 ve üzeri depremi haber veren formül nedir? 7 ve üzeri depremi önceden bilen formülü kim buldu, formüle nasıl bakılır, kaynak neresi? merak etti. İşte detaylar...

Bilim dünyasında depremle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bilim adamları 7.0 ve daha üst şiddette depremi önceden tahmin eden bir formül geliştirdi. Peki, 7 ve üzeri depremi haber veren formül nedir? 7 ve üzeri depremi önceden bilen formülü kim buldu, formüle nasıl bakılır? Formül matematiksel olarak nedir? Paylaşıldı mı? İşte ayrıntılar...

7 VE ÜZERİ DEPREMLERİ 2 SAAT ÖNCEDEN HABER VERECEK FORMÜL NEDİR?

Bilim insanları 7 ve üzeri depremleri tam 2 saat önceden haber verebilecek bir formül buldu. Formül ve detayları Science bilim dergisinde yayınlandı. Science.org sitesine girerek detaylara ulaşabilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre şimdilik bu formül var olan teknolojilere maalesef entegre edilemiyor. Yani 7 ve üzeri depremi 2 saat önce haber verecek formül bulunmuş olsa bile maalesef günümüzdeki teknoloji buna yeterli değil. Haliyle teknolojinin geliştirilip sonra bulunan bu formülün teknolojiye entegre edilmesi bekleniyor.

SCIENCE DERGİSİ NEDİR?

Science, Bilimsel Gelişme için Amerikan Birliğinin akademik dergisidir ve dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden biri olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1880'de yayımlanan hakemli dergi haftalık olarak yayınlanmakta ve yaklaşık olarak 130.000 abonesi bulunmaktadır. Uluslararası yayımı ve internet üzerinden görüntülenme ile geniş bir kitleye ulaşmakta ve bir milyona yakın okuyucusu olduğu tahmin edilmektedir.

Derginin esas odaklandığı alan önemli orijinal bilimsel araştırmalar ve araştırma eleştirileridir, ancak Science aynı zamanda bilim ile ilgili haberleri, bilim politikaları hakkındaki düşünceleri ve bilim insanlarını ilgilendiren diğer konuları ve bilim ve teknolojinin geniş etki alanındaki diğer konuları da yayımlamaktadır. Birçok bilimsel dergi tek bir konuya odaklanmasına rağmen Science ve rakibi Nature bütün bilimsel disiplinler ile ilgilenmektedir. Science son birkaç on yıl içinde biyoteknoloji ve genetik alanındaki ilerlemeler nedeniyle biyoloji ve yaşam bilimlerine ayrı bir önem vermektedir. Science'in 2014 için etki faktörü 33.611'di (Thomson ISI).

SCIENCE BİLİM DERGİSİ NEREDEN OKUNUR?

Science bilim dergisi makaleleri ve detaylarına www.science.org adresinden ulaşabilirsiniz.