Gastronomi alanındaki gelişmelerin akademisyenlerce değerlendirilerek işbirlikleri ve projeler için zemin oluşturulması amacıyla düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kastamonu'da başladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince Kastamonu Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, programın 2016 yılından bu yana çeşitli üniversitelerin ev sahipliğinde organize edildiğini söyledi.

Kastamonu'nun farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Ekmekci, "Kastamonu, bu zenginliğiyle harmanladığı orman, ova, deniz ve tarım sahalarından ürünlerle işlediği mutfak kültürü, bu kültürün ekonomiye tahvili sonucunda ortaya çıkan gastronomi turizminde son yıllarda ortaya büyük iddia koydu. Yerel kültürle bilim alanının birlikte yürümesi sayesinde gastronomide ve gastronomi turizminde başarı sağlayacağımızdan eminiz. Akademik yöntem, bilgi ve işbirliğini önemsiyoruz." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kentin turizm anlamında hak ettiği değere ulaşacağını ifade etti.

Kastamonu'nun, tabiat güzellikleri, tarihi zenginliği ve mutfak kültürüyle tanınan bir şehir olduğunu dile getiren Topal, şunları kaydetti:

"Kastamonu mutfağı, yüzyıllar boyunca ince ince örülmüş, şekillenmiş, mahalli malzemelerin ustaca kullanımıyla öne çıkmış ve geleneksel lezzetlerin modern damak tadına uyumunu mükemmel şekilde gerçekleştirmiş. Bu kongre, üniversitemizin gastronomi turizmine yönelik akademik çalışmalara ve projelere vermiş olduğu desteğin açık nişanesi. Yapılan bu çalışma hiç şüphesiz Kastamonu'nun gastronomi potansiyelini daha da geliştirecek ve muhtemel iş birliklerine ciddi zemin hazırlayacak. Kongrenin amacı, gastronomi alanındaki son gelişmeleri, araştırmaları ve inovasyonları paylaşmak ve tartışmaktır. Kongrede akademisyenler tarafından bu kapsamda son araştırmalar, güncel gelişmeler, yenilikler ve tecrübeler paylaşılacak. Ayrıca kongrenin, gelecekte yapılabilecek işbirlikleri ve projeler için zemin sağlayacağını umuyorum."

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu da kongrenin, gastronomi turizminin kültürel çeşitlilik, sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkilerine dikkati çekeceğini belirterek, "Kongrede bu alanın önemini ve potansiyelini keşfetme fırsatımız olacak. Ayrıca sektördeki yenilikler, en iyi uygulamalar ve gelecekteki eğilimler hakkında önemli bilgiler paylaşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.

Kongre, 30 Eylül'de sona erecek.