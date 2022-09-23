İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sınavının sona ermesiyle öğrenciler ve veliler sınavın sonucunu merak ediyor. MEB tarafından ortaöğretim ve lise öğrencilerine verilen bursluluk sınavı yapıldı. Peki, 7. sınıf bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022-23 Ortaöğretim MEB sonuç sorgulama! MEB İOKBS sonuç ekranı!

7. sınıf bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? sorusu bursluluk sınavına giren öğrencilerin merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanarak erişime açılması beklenen İOKBS soru kitapçığı ile cevap anahtarının erişime açılmasının ardından sınava giren öğrenciler MEB İOKBS sınavı sonuçlarını araştırıyor. 21 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında başvuruları yapılan İOKBS sınavı 4 Eylül Pazar günü uygulanmıştı. Şimdi ise sınava giren öğrenciler MEB İOKBS sonuçlarını bekliyor. Peki, 7. sınıf bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2022-23 Ortaöğretim MEB sonuç sorgulama! MEB İOKBS sonuç ekranı!

7. SINIF BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık, 10, 11. Sınıflara verilen burs için 4 Eylül tarihinde bursluluk sınavının açıklanması bekleniyor. MEB'in kendi internet sitesinden erişime açılacak olan İOKBS sonuçları merakla araştırılıyor. MEB'in duyurusuna göre İOKBS sonuçları 23 Eylül itibari ile öğrencilere erişime açılacak.