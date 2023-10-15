7. Safran Festivali Safran Doğa Yürüyüşü ile Son Buldu

Safranbolu'da düzenlenen 7. Safran Festivali, 2,5 kilometrelik safran doğa yürüyüşü ile sona erdi. Etkinlik kapsamında yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehir Gezisi ve lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından düzenlenen 7. Safran Festivali 2,5 kilometrelik safran doğa yürüyüşü ile sona erdi.

Beştepeler mevkinde yapılan son gün etkinliği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehir Gezisi oldu. Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan tarlada düzenlendi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluşturulan ormanlarımız ve ormancılık çalışmaları isimli sergi ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri gezildi ve lavanta hasadı yapıldı. Pınarbaşı Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara kara çorba ikramı yapıldı. Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü alandaki vatandaşlara Cumhuriyetin 100. Yılına özel tasarlanan 7. Safran Festivali fularlarından dağıtıldı.

Programda konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu orman dışı ürünlerin değerlerinin arttırılması üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtirken Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise yaptığı konuşmada safranın önemine ve tanıtımına vurgu yaptı.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Şehri gezisinin ardından, protokol üyeleri ve etkinliğe katılanlar Beştepeler mevkiinden başladıkları ve 2.5 kilometre süren keten mahallesi, Yukarı Çiftlik Köyü alanlarını kapsayan safran doğa yürüyüşünü İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında sona erdirdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yürüyüşün bir kısmını at üstünde ilerledi. İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında biten safran doğa yürüyüşünün ardından Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar odası tarafından vatandaşlara safranlı pilav ikramında bulunuldu. Festival hatıra fotoğrafları çekiminin ardından son buldu.