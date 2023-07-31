7 Otomobil Üreticisi Elektrikli Otomobiller İçin Şarj İstasyonu Ağı Kuruyor

BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group ve Stellantis, Kuzey Amerika'da elektrikli otomobiller için yeni bir şarj cihazı ağı oluşturmak için güçlerini birleştiriyor. Şirketler, federal ve eyalet desteğiyle şarj ağını hızlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor. ABD'de elektrikli otomobil sayısının artmasıyla şarj istasyonlarının önemi de artacak.

Trafikte dolaşan elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artarken, şarj istasyonlarına olan ihtiyaç da yükseliyor. Şarj istasyonları konusunda elektrikli otomobil üreticileri ise önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların belki de en büyüğü ise bugün duyuruldu.

7 otomobil üreticisi elektrikli araçlar için güçlerini birleştiriyor

BMW, GM, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group ve Stellantis yaptığı açıklama ile elektrikli otomobillerin benimsenmesinin hızlanması adına Kuzey Amerika'da şehirler ve otoyollarda yeni bir "yüksek güçlü" şarj cihazı ağı sunmak için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Bu 7 dev otomobil şirketi, şarj cihazları ağını hızlı bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için federal ve eyaletten de destek beklediğini ifade ediyor. Ortaklık sonucunda ortaya çıkacak olan şarj ağı sisteminin her markadan elektrikli otomobili desteklemesi hedefleniyor.

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Son yapılan araştırmalara göre ABD'de 2,3 milyon elektrikli araç bulunuyor. Buna karşılık DC hızlı şarj istasyonu sayısı ise saece 32 bin. Bir başka deyişle, her 72 araç için 1 adet DC hızlı şarj sistemi bulunuyor. 2030 yılına gelindiğinde ise ABD'de elektrikli otomobil sayısının 30 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden gelecekte elektrikli otomobil şarj istasyonları çok daha büyük önem taşıyacak.

Elektrikli araçların gelecekte çok daha fazla yer alacağını ifade eden 7 otomobil şirketi ise şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Elektrikli otomobil şarj istasyonu için bir araya gelen 7 şirket 2023 yılı bitmeden 30 bin DC hızlı şarj istasyonu kurma hedefinde.

Elektrikli otomobillerin şarj istasyonunda yaşadığı sıkıntıları çözmek isteyen şirketler ayrıca istasyonlara sağlanan elektriğin yüzde 100 oranında yenilenebilir enerji ile çalışacağını duyurdu. Şirketler böylece elektrkli araçların CO2 emisyonunu gerçek anlamda sıfıra düşürme hedefinde.

7 otomobil şirketinin birleşmesi ile elektrikli otomobillerin olası şarj sorunu da ortadan kalkacaktır. Şirketlerin ilerleyen dönemde bu ortaklıkları diğer ülkelere de taşıması bekleniyor. Peki siz elektrikli otomobil modelleri ve şarj istasyonu sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.