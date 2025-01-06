7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak tarihinde birçok ilde yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Bu gelişme sonrası öğrenciler ve veliler, valiliklerin yaptığı açıklamaları yakından takip etmeye başladı. "7 Ocak okullar tatil mi?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. İşte, 7 Ocak ile ilgili valilik tatil kararlarına dair son gelişmeler…

7 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Hangi illerde okulların tatil edildiği valiliklerin resmi sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Kararların genellikle bir gün öncesinden açıklanması, veliler ve öğrenciler için plan yapma kolaylığı sağlıyor.