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7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)

7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)
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7 Ocak'ta okullar tatil mi? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, soğuk hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kış mevsiminin etkisini artırdığı şu günlerde, birçok şehirde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil kararları gündeme geliyor. Peki, valilikten bir tatil açıklaması yapıldı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak tarihinde birçok ilde yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Bu gelişme sonrası öğrenciler ve veliler, valiliklerin yaptığı açıklamaları yakından takip etmeye başladı. "7 Ocak okullar tatil mi?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. İşte, 7 Ocak ile ilgili valilik tatil kararlarına dair son gelişmeler…

7 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Hangi illerde okulların tatil edildiği valiliklerin resmi sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden duyuruluyor. Kararların genellikle bir gün öncesinden açıklanması, veliler ve öğrenciler için plan yapma kolaylığı sağlıyor.

7 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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