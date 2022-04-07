7 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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7 Nisan Perşembe İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Nisan Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
NO: 14575000
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2339., 2340., 2341., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14598316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk/ MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/04/2022 12:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14602316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14621325
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 07/04/2022 10:00:00 - 07/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14621326
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1540., 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 07/04/2022 13:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022