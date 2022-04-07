7 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Nisan Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

7 NİSAN'DA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 14614327 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk/ TAŞOLUK mah KENT sk/ YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk/ İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. AVCILAR

NO: 14341739 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, HAMZA YERLİKAYA, KALYON, KAYA, KELEBEK, MEHTER, MEŞRUTİYET, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, SANAYİ, SILA, YUVA, İLERİ sk bölgelerinde 07/04/2022 08:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14518317 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14518319 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 07/04/2022 12:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 14575000

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2293., 2339., 2340., 2341., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14598316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk/ MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/04/2022 12:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14602316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 07/04/2022 09:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 07/04/2022 10:00:00 - 07/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1540., 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 07/04/2022 13:00:00 - 07/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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