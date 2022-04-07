7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Nisan Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

07.04.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE ,YILDIZ MAHALLELERİ VE CİVARI

07.04.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle METRO POLİGON İST.

07.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE GERENKÖY KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ 85.YIL CUMHURİYET, 11 EYLÜL, ATATÜRK CADDELERİ, 510, 524, 535, 85/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

07.04.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ, ULUS, KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET MAHALLELERİ VE CİVARLARI

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,ESKİ HAVAALANI CADDESİ, 8221/3 - 82214 SOKAKLAR VE CİVARI

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,731,736,739,740,741,741/2,742,742/4,743/1-2-3,760 SOKAKLAR VE CİVARI

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZKOCATOROS,1813 SOKAK VE CİVARI

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337 ,355,399 SOKAKLAR VE CİVARI

07.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,242/26,290/3 SOKAKLAR VE CİVARI

07.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTIEVLER MAHALLESİ,GÜRLER CADDESİ,BARBAROS,TURGUT REİS,SANAYİ,PİRİ REİS,TEMEL REİS,İNCİ, ŞAHİN,UZ, SOKAKLAR,İHSAN ALYANAK PARKI İÇİ YOLU VE CİVARI

07.04.2022 09:00 13:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 VE TR-9 TRAFOSU TAMAMINDA

07.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma FAT,İH MAH. TM1 5/3 NUMARALI HAVUZ TRAFOSU TAMAMINDA L-407

07.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması "ALAÇATI MH. 16169, 16170, 16172, 16176, 16180 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE CELAL BAYAR MH. 5188, 5189, 5193, 5193/1, 5194, 5256, 5200, 5204, 5206 SOKAKLAR VE ÇEVRESI"

07.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI KAYADIBI SOKAK TR-6

07.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇILEME FATIH SULTAN MEHMET CD. CIVARI OVA

07.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DAĞKIZILCA MAH.6213,6211,6209 SOKAKLAR VE CIVARI TR-4

07.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YENIKENT MAH. H.TÜMERK VE ALI ĞNSALAN CADDESI İLE ALTINÖZÜ, HANIMELI, KILIMLI, MENEKŞEIPALMIYE VE ŞAHIN SOKAKTIR. TR-35

07.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YENIKENT MAH. ALI ÜNSALAN CAD., CEYLAN, GELICIK, GÜVERCIN, MIMOZA, PALMIYE, PINAR VE ŞAMDAN SOKAKLARDIR. TR-36

07.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YENIKENT MAH. BEGONVIL, ÇAMLIYOL, EMEK, HANIMELI,NILÜFER, ÖZGÜR VE YASEMIN SOKAKTIR TR-37

07.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO SİTESİ, 44, 42, 36, 30 SOKAKLARI VE CİVARLARI

07.04.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BAĞARASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ 401,401/1,402,433,453,456,460, SOKAKLAR VE CİVARI

07.04.2022 10:30 14:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE DENİZKÖY MAHALLESİ GAMA EVLERİ VE CİVARLARI

07.04.2022 11:00 14:00 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması MORDOĞAN MAH. EĞLENHOCA MEVKII , İZSU TRAFOSU , EĞLENHOCA GÖLET , AKSER MERMER

07.04.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİGÜN MAHALLESİ,271/2,271/3,266/1 SOKAKLAR VE CİVARI

07.04.2022 12:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma OĞLANANASI ATATÜRK MAH. ŞEYTAN DAMLARI MEVKII

07.04.2022 13:00 15:30 AG Arıza Bakım Onarım FEVZI ÇAKMAK MAH.35,34,36,35/1,33,30 SOKAKLAR VE CIVARI TR-10

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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