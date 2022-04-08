7 Nisan 2022 Haberleri
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7 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Zelenski ile röportaj yapan Nobel ödüllü Rus gazeteciye boyalı saldırı
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- Boşanmak isteyen eşini kiralık araçla götürdüğü yerde 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
- Amatör Lig'de bu da oldu! Birbirlerine ölesiye saldıran futbolcular hastaneye kaldırıldı
- Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya aldı
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- Yağmur ve mesai sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
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- Buça'daki katliamdan en acı detay! Ukraynalılar öldürülen kadını ojelerinden tanıdı
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İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
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